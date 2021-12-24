أمريكا تسجل 3288 وفاة يومية جديدة بكورونا

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بوابة الفجر
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بما لا يقل عن 230456 أمس الخميس لتصل إلى 51.85 مليون إصابة، بعد أن كانت 51.62 مليون حالة في اليوم السابق.

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز"، زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواقع 3288 وفاة على الأقل أمس، ليصل الإجمالي إلى 818073.

وفي وقت سابق، ألغت شركة "يونايتد إيرلاينز"، إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية، أكثر من 100 رحلة طيران عشية عيد الميلاد، بسبب نقص الموظفين جراء تفشي المتحور "أوميكرون" وزيادة الإصابات بالفيروس.

أمريكا أعداد وفيات كورونا كورونا

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