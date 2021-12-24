ارتفاع حدة التوترات الأوروبية الروسية بسبب تقليص تدفقات خط أنابيب "يامال" الروسي

تدافع غير مسبوق من المشترين يقفز بأسعار الغاز في أوروبا لتسجل أرقاما قياسية، وجاءت الارتفاعات الأخيرة بنسبة 20% بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية والجو البارد المسيطر على المنطقة الأوروبية.



وتوقفت التدفقات إلى المانيا، لليوم الثاني عبر خط أنابيب "يامال" للشق الأوروبي أحد المسارات الرئيسية للغاز الروسي إلى المنطقة. حيث يبلغ حجم التدفقات في الساعة نحو 1.18 مليون كيلوواط.



هذا ويمر خط أنابيب "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

الاضطرابات الأخيرة بين موسكو والجانب الأوروبي حول خط أنابيب نوردستريم 2 رفعت حدة الاتهامات حول تعمد الكرملين تغيير اتجاه تدفقات الغاز من خط "يامال" الأمر الذي رد عليه الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن المسألة تجارية وتتعلق بشركة غازبروم.

أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار طالت القارة الأوروبية خلال عام 2021 حيث أدت تغيرات المناخ لإنتاج طاقة أقل من المعتاد من طواحين الهواء مما أدى إلى تفاقم الأزمة واضطرار المرافق إلى شراء المزيد من الفحم والغاز الطبيعي النادر والمكلف.