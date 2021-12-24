كل ما تود معرفته عن الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر.. يبحث الكثيرون عن أفضل الأوعية الإدخارية وأسعار الفائدة على الشهادات في البنوك المصرية، ذات العائد الجيد، التي تعطيهم أفضل عائد على أموالهم بشكل آمن، ولا سيما عملاء بنك مصر.

معلومات عن الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر

وترصد بوابة "الفجر" أبرز المعلومات عن الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر لمتابعينا الكرام في السطور التالية:

كل ما يخص الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر

وقررت لجنة السياسات النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، ما يجعل الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر من أكثر أمور التي يبحث عنها المودعين.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر وسعر الفائدة

وفيما يتعلق بـ الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر فطرح بنك مصر حساب توفير بالجنيه المصري يتراوح بين الـ3 آلاف والـ5 آلاف جنيه بعائد شهري، ربع سنوي، ونصف سنوى وسنوى 3%، و3.25%، و3.375%، 3.5% بالترتيب.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر بقيمة 5 إلى 50 ألف

وأوضح بنك مصر فيما يخص الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر أنه حال فتح حساب بقيمة تترواح بين 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه يقدم عوائد شهرية، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عند 3.25%، و3.5%، و3.625%، و3.75%.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر من 50 إلى 250 ألف

وفيما يتعلق بـ الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر حال فتح حساب بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، بعوائد عوائد شهرية، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عند 4.25%، و4.5%، و4.625%، و4.75%،

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر من 250 إلى 500 ألف

وفيما يتعلق بفتح العميل حسابًا بقيمة تتراوح بين 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل على عوائد شهرية، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية 4.25%، و4.5%، 4.625%، 4.75%.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر فوق النصف مليون

وأوضح المصرف أن قيمة الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر حال فتحها بقيمة تجاوز النصف مليون يتم احتساب عوائد شهرية، وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية 4.75%، و5%، و5.125%، 5.25%.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر وشهادات الإدخار

- يقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية القمة بعائد شهري 11%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع سنوية 8.25%، كما يقدم بنك مصر وعاء ادخاريا بعائد ثابت شهري 9%، وعائد سنوي 9.5%، على أن يكون شراء الشهادة بحد أدنى 1200 جنيه.

الودائع البنكية ذات العائد الشهري بنك مصر

يُذكر أن بنك مصر يقدم ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يومًا بعائد 2.875، في حال كان قيمتها لا تجاوز المليون جنيه، وودائع من 15 يومًا وحتى شهر بعائد 3.375%، وودائع من 3 إلى 6 أشهر 4.125%، وودائع من تتراوح بين 3 سنوات حتى 5 سنوات بعائد 6.625%.