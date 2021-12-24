كود خدمة سلفنى فودافون وطريقة الاستخدام والشروط

خدمة سلفنى فودافون، تعتبر شركة فودافون أحد أكبر الشركات العاملة في مجالات الاتصالات والإنترنت، حيث تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية لما تقدمه من مزايا كثيرة نالت عليها ثقة المواطنين.

خدمة سلفنى فودافون

وتعتبر خدمة سلفنى فودافون من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها إلى جانب خدمات "فودافون كاش" والإنترنت وخدمة العملاء، التي تنل ثقة الكثيرين رغم ظهور العديد من المشاكل مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أهمية خدمة سلفنى فودافون

ويلجأ عملاء الشركة إلى خدمة سلفنى فودافون في أوقات كثيرة ولا سيما عند انتهاؤ رصيدهم حيث يكونون في أمس الحاجة إلى إجراء بعض المكالمات الضرورية أو إرسال الرسائل المهمة التي لا يمكن إرجائها لحين الشحن.

معلومات عن خدمة سلفنى فودافون

ويبحث العملاء عن كود خدمة سلفنى فودافون من أجل الاستعانة بالشركة في الحصول على "سلفة" يمكن خلالها استخدامها في إجراء المكالنات الضرورية وإرسال الرسائل بسهولة ويسر حال انتهاء الرصيد وعدم التواجد قرب أحد الأماكن المخصصة للشحن.

كود خدمة سلفني فودافون

ووفرت شركة فودافون مصر لعملائها كود خدمة سلفني فودافون حيث يقوم العميل بإدخال الكود التالي 3#*868 ثم الضغط على زر الاتصال وسوف يتم تحويل الرصيد له بمبلغ 3 جنيهات ويمكن تكرار المحاولة أكثر من مرة.

شروط استخدام خدمة سلفني فودافون

وتوجد العديد من الشروط التي وضعتها الشركة من أجل الحصول على مزايا خدمة سلفنى فودافون والتي نستعرضها لحضراتكم في السطور التالية:

- استخدام خدمة سلفنى فودافون حال وجود رصيد أقل من جنيه لدى العميل.

- خدمة سلفنى فودافون بعد مرور ستة أشهر على تشغيل الخط مع العميل.

- خدمة سلفنى فودافون متاحة حتى مبلغ 12 جنيها ولن يمكن استخامها مجددا قبل الشحن والسداد.

- تكلفة خدمة سلفنى فودافون 50 قرش.

وتوجد العديد من المزايا التي تتمتع بها شركة فودافون مصر وعلى رأسها خدمة سلفني فودافون وهي موجودة في بقية الشركات الأخرى المنافسة مثل اتصالات وأوران ووي المصرية، والتي يمكن استخدام نفس الخدمة بها ولكن بأكواد مختلفة.