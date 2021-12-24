كساب والبرجي يحصلان علي اعتماد الهيئة العامة للتخصصات الصحية السعودية



حصل الباحث جيلاني كساب والمخرجة مروة البرجي علي شهادة اعتماد 15 ساعة من الهيئة العامة للتخصصات الصحية السعودية وذلك بعد اجتياز ورش العمل والتي ناقشت أكثر من 40 ورقه بحث خاصه بالاساليب الحديثة في إدارة المستشفيات وذلك تواكبا مع الثورة الصناعية الرابعه جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العربي العشرون لمنظمة التنميه الاداريه أحد منظمات جامعة الدول العربية والذي عقد في القاهرة خلال الشهر الجارى بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحه والسكان بالاضافه إلى وزراء الصحه في 17 دوله عربيه وممثلين عن منظمة الصحة العالمية. وشهد هذا العام حضور كبير لمدراء المستشفيات في مصر والوطن العربي. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، (بالإنجليزية: Saudi Commission for Health Specialties)‏، تم انشائها عام 1413 هـ/1992م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، المركز الرئيسي للهيئة يقع في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء الهيئة هو وزير الصحة السعودي حاليا توفيق الربيعة، وأمينها العام هو أيمن بن أسعد عبده ويتبعه الأمناء المساعدون لمختلف شؤون الهيئة.