طريقة حساب استهلاك النت الأرضي "WE"

حساب استهلاك النت، مع دخولنا ذروة عالم تكنولوجيا الاتصالات وتزامنا مع التطور الرقمي الكبير، أصبحت هناك ضرورة ملحة للتواصل مع الجميع باستخدام وسائل ومواقع التواصل المختلفة والتي تعتمد بشك كبير على الإنترنت.

حساب استهلاك النت

وتوجد العديد من الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات "we" على رأسها حساب استهلاك النت ما يسهل إمكانية متابعة الاستهلاك ومعرفة السعة التحميلية المتبقية والتي تم استخدامها من أجل مواصلة الأعمال وضمان عدم توقفها.

معرفة حساب استهلاك النت

وتعتبر عملية حساب استهلاك النت من اكبر الأمور التي يتم البحث عنها ولا سيما منذ تحديد سرعة النت بحجم استهلاك بالجيجا في كافة الشركات مع طرح أجهزة الراوتر VDSL فائقة السرعة.

معرفة حساب استهلاك النت بالخطوات

ونقدم لمتابعينا وقرائنا الكرام عبر "بوابة الفجر" الإلكترونية كيفية معرفة حساب استهلاك النت الأرضى من We المنزلي مع عرض عدد الجيجات المستخدمة والمتبقية من خلال الكمبيوتر أو الموبايل بخطوات بسيطة جدًا دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة.

حساب استهلاك النت الأرضي

وتقدم شركة "WE" مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت ذات السرعات المختلفة مثل باقة 30 ميجا بايت في الثانية وهذ الباقة تأتي بسعر 120 جنيه مصري لكل شهر، وتلك الباقة تمكنك من الحصول على 140 جيجا بايت في الشهر كله ولكن في بعض الأحيان يستنفذ المستخدمون الجيجات المتبقية جميعها قبل نهاية الشهر وفي هذه الحالة تقوم شركة We بتخفيض السرعة من 30 ميجا بايت بسرعة اقل من 1 ميجا بايت في الثانية ويمكن معرفة حساب استهلاك النت بشكل يسير.

حساب استهلاك النت الأرضي شركة "WE"

وأعلنت شركة WE عن توفير أفضل خدمة لعملائها والمتمثلة في حساب استهلاك النت الخاصة بهم في المنزل ودون الذهاب لفروع الشركة من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي سنستعرضها في هذا الموضوع.

خطوات حساب استهلاك النت الأرضي

أولا: تسجيل حساب جديد على موقع "we".

ثانيا: إدخال رقم التليفون الأرضي الموجود عليه باقة الإنترنت.

ثالثا: إدخال رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله عند الإشتراك في باقة الإنترنت.

رابعًا: الضغط على كلمة لست روبوت ثم الإنتقال إلى الخطوة التالية.

خامسا: إدخال الرقم التأكيدي الذي سيصلك على الهاتف المحمول الذي أدخلته، ستقوم بكتابته ثم الضغط على التالي.

سادسا: الانتقال إلى صفحة أخرى بها بعض البيانات التي يجب إدخالها مثل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك والذي ستصلك أيضًا رسالة عليه يجب تأكيدها في الموقع لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

سابعًا: اختيار خدمة حساب استهلاك النت

معرفة حساب استهلاك النت من التطبيق

يُذكر أنه يمكن معرفة وحساب استهلاك النت عن طريقة الموبايل عن طريق التطبيق الخاص بشركة we علي هاتفك المحمول بنظام تشغيل أندويد من خلال تنزيل تطبيق الشركة ومن ثم تسجيل الدخول بالعضوية التي قمت بها علي موقع الشركة وسوف يظهر معك استهلاك عدد الجيجات المستخدمة من خلال تحريك الدائرة المتوجدة في الصورة كما هو مبين بالصوره.