طريقة وخطوات حساب استهلاك النت الارضي من We المنزلي

يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الفترة الراهنة، عن خطوات أو طريقة معرفة حساب استهلاك النت الأرضي WE المنزلي.

وأصبحت معرفة استهلاك باقة الانترنت المنزلي الخاصة بك وعدد الجيجات المستخدمة من الاشياء المهمة حتي تكون علي علم من انتهاء باقة النت أم لا.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، طريقة معرفة استهلاك النت الارضي من We المنزلي مع عرض عدد الجيجات المستخدمة والمتبقية من خلال الكمبيوتر أو الموبايل بخطوات بسيطة وأنت في المنزل ودون استخدام اي كود.

ومن المعروف أن شركة وى التابعة لشركة المصرية للاتصالات تقدم مجموعة متنوعة من باقات الإنترنت ذات السرعات المختلفة فعلى سبيل المثال هناك باقة بسرعة 30 ميجا بايت في الثانية وهذ الباقة تأتي بسعر 120 جنيه مصري لكل شهر، وتلك الباقة تمكنك من الحصول على 140 جيجا بايت في الشهر كله ولكن في بعض الأحيان يستنفذ المستخدمون الجيجات المتبقية جميعها قبل نهاية الشهر وفي هذه الحالة تقوم شركة We بتخفيض السرعة من 30 ميجا بايت بسرعة اقل من 1 ميجا بايت في الثانية.

طريقة معرفة استهلاك النت الارضي من We المنزلي

يمكن للمستخدم القيام بزيادة السرعة من خلال إضافة سعة أخري من السرعات حتى تعود سرعة الانترنت إلى الوضع الطبيعي لها، كما أن المستخدم قد يرغب في هذه الحالة أن يعرف كمية إستهلاكه للباقة وهذا ما سوف نوضحه اليوم من خلال هذا المقال.

ويجب ان تتعرف علي طريقة اخفاء شبكة الواي فاي we حتي تقوم بمنع اي شخص من جيرانك من معرفة الشبكة الخاص بك حتي لا يقوم باحراجك بطلب الباسورد الخاص بها، ومن الضروري ايضا القيام بعملية تغير باسورد الواى فاى we كل شهر أو شهرين حتي لايقوم احد المتطفلين أو المخترقين باستهلاك باقة النت الارضي دون معرفتك، وبما أن هذا الأمر أصبح محور إهتمام لدى الكثير من المستخدمين فقد يذهبون للشركة نفسها لمعرفة كمية إستهلاك باقة الإنترنت أو مكالمة خدمة العملاء وفي كلتا الحالتين تكون هناك إضاعة للوقت، لذلك قامت شركة WE بتوفير أفضل خدمة لعملائها من خلال إتاحة وإمكانية التعرف على كمية إستهلاك باقات الانترنت الخاصة بهم في المنزل ودون الذهاب لفروع الشركة من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي سوف تتعرفون عليها الأن.

في البداية يجب أن يكون لديك حساب في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وي وإذا لم يكن لديك حساب يجب عليك إنشاء حساب جديد من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة.

• ملاحظة إذا كان لديك حساب قديم للاسف لم يعد يعمل حيث تم تحديث الموقع من قبل الشركة ويجب عليك تسجيل حساب جديد.

تسجيل حساب جديد We لمعرفة استهلاك باقة النت

• بعد الضغط على كلمة تسجيل جديد سوف ينقلك الموقع إلى صفحة أخرى بها بعض البيانات التي يجب عليك إدخالها، سوف يتطلب منك إدخال رقم الخدمة وهو رقم التليفون الأرضي الذي إشتركت من خلاله في باقة الإنترنت، ثم يتوجب عليك بعد ذلك إدخال رقم هاتفك المحمول أيضًا، ويجب أن يكون نفس الرقم الذي قمت بإدخاله عند الإشتراك في باقة الإنترنت.

• أما في حالة عدم تذكر رقم الهاتف المحمول الذي أدخلته ذلك الحين يمكنك الضغط على كلمة هل نسيت رقم الهاتف ختى يظهر لك الموقع أخر ثلاثة أرقام منه وبالتالي سوف تتذكره، وبعد ذلك عليك الضغط على كلمة لست روبوت ثم الإنتقال إلى الخطوة التالية.

وتأتي بعد ذلك الخطوة التالية وهى إدخال الرقم التأكيدي الذي سيصلك على الهاتف المحمول الذي أدخلته، ستقوم بكتابته ثم الضغط على التالي، بعد ذلك سوف تنتقل إلى صفحة أخرى بها بعض البيانات التي يجب إدخالها مثل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك والذي ستصلك أيضًا رسالة عليه يجب تأكيدها في الموقع لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

• وهكذا تكون قد أكملت عملية التسجيل وسوف ينقلك الموقع إلى صفحة بها الكثير من الخدمات منها إستهلاك باقة الإنترنت وبها كافة المعلومات من عدد الجيجا بايت المستخدمه والمتبقيه ويمكنك هنا الضغط عليها لمعرفة ذلك ولمعرفة موعد الدفع المستحق وغيرها كما هو مبين في الصورة.

عدد الجيجات المتبقية من باقة النت we

كما يمكنكم ايضا معرفة أستهلاك باقة الأنترنت عن طريقة الموبايل عن طريق التطبيق الخاص بشركة we علي هاتفك المحمول بنظام تشغيل أندويد من خلال تنزيل تطبيق الشركة من جوجل بلاي، ومن ثم تسجيل الدخول بالعضوية التي قمت بها علي موقع الشركة وسوف يظهر معك استهلاك عدد الجيجات المستخدمة من خلال تحريك الدائرة.

وكما هو الحال فى هواتف الأندرويد يمكن لمستخدمي هواتف الأيفون تنزيل التطبيق أيضا واتباع نفس الخطوات السابقة.