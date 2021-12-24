انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة في معاملات محدودة بسبب عطلة عيد الميلاد، بعد الارتفاع الأخير في الأسهم العالمية بفعل مؤشرات على أن المتحور أوميكرون قد لا يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 483.01 في جلسة تداول قصيرة قبل عيد الميلاد. وارتفع المؤشر 1.9 بالمئة هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون تغيير، بينما أغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة. وكانت أسواق الأسهم في العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة مغلقة يوم الجمعة بسبب عيد الميلاد.

وارتفعت معظم الأسواق الآسيوية وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع الليلة الماضية بفضل بيانات اقتصادية إيجابية ومع صدور بعض الدراسات التي أشارت إلى أن احتمالات دخول المستشفى أقل عند الإصابة بالمتحور أوميكرون مقارنة بمتحورات أخرى من كورونا مثل دلتا.