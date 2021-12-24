الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا السبت 25/12/2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت 25/12/2021، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، على أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 17 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

سانت كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16