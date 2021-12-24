حصاد الزمالك في 2021.. تخبطات إدارية وأزمات مالية وتتويج وحيد

شهد نادي الزمالك خلال عام 2021، العديد من الأحداث الهامة أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه، بالإضافة إلى أزمة إيقاف القيد وعودة الهارب من جديد.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز الأحداث داخل نادي الزمالك خلال عام 2021

- إقالة باتشيكو وعودة الهارب "كارتيرون"

أعلن عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في شهر مارس من 2021؛ عن إقالة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، البحث عن البديل المناسب من أجل قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي باتشيكو، حيث أعلنت عن تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مرة أخرى رغم هروبه في وقت سابق من أجل تدريب التعاون السعودي.

- الزمالك يُتوج بطلًا للدوري المصري بعد غياب 6 سنوات

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الـ 13 في تاريخه، وبعد غيابه عن خزائن النادي لمدة 6 سنوات.

ويُعد لقب الدوري المصري هو بمثابة المُنقذ بالنسبة لعشاق الفريق الأبيض، حيث أنقذهم من الخروج هذا الموسم دون ألقاب، بالإضافة إلى التغييرات الإدارية والأزمات المالية التى مر بها الفريق خلال هذا العام.

- عقوبات بعد التتويج بالدوري

تلقى نادي الزمالك العديد من الأزمات عقب إنتهاء موسم 2020-2021، والذي توج به الفارس الأبيض بطلًا للدوري المصري، حيث نشبت الأزمة الكبرى أثناء مراسم التتويج مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بعدما قام شيكابالا بالتحدث بأسلوب غير لائق معه ما دفع لجنة الانضباط باتحاد الكرة بتوقيع عقوبة كبيرة على اللاعب بالإيقاف لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وتقدم مجلس الزمالك بتظلم ضد عقوبة شيكابالا وتم تخفيضها بعد ذلك إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه من قبل لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

- إيقاف القيد في الزمالك

وتُعد أزمة إيقاف القيد في الزمالك، هي أبرز الأزمات التى مر بها الفريق خلال هذا العام، حيث جاء إيقاف القيد على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق، الذي قام بالتوقيع على عقود لنادي الزمالك كلاعب محترف رغم توقيعه من قبل لأكاديمية بالكاميرون من أجل تسويقه في أوروبا، الأمر الذي دفع الأكاديمية لشكوى الزمالك ليتم توقيع عقوبة مالية عليهم قدرها 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، على القلعة البيضاء بخلاف الحق القانوني بالفيفا، الذى قضى بإيقاف القيد لفترتين سارية حتى نهاية الموسم الجاري.

- رحيل نجوم الفريق

رحل عن صفوف الزمالك، بعض من اللاعبين أبرزهم مصطفى محمد، منضمًا إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسمين بنية الشراء.

بالإضافة رحيل النجم التونسي فرجاني ساسي، في يونيو، عقب نهاية عقده مع القلعة البيضاء ورفضه كافة شروط الزمالك بشأن تجديد عقده ليرحل اللاعب، وينضم بعدها لصفوف الدحيل القطري.

- بيع الصفقات الجديدة

تعاقد الزمالك مع بعض اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يتمكن من قيد أي منهم بسبب أزمة إيقاف القيد.

وتم تسريح حمدي النقاز، إلى الأهلي السعودي، وانضمام عمر كمال عبدالواحد لفريق فيوتشر، لكنه لم يتمكن من إعارة محمود شبانة بعدما تم غلق باب الانتقالات الصيفية.

- عودة مجلس مرتضى

وحكمت المحكمة الإدارية العليا، بعودة مجلس مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، بعدما كان تم إيقافه لمدة تقارب العام.

