ارتفاع القيمة السوقية لـ" بيتكوين" 4% خلال يومين

خطى سعر العملة المشفرة "بتكوين" 51 ألف دولار اليوم، ليلامس بذلك أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، مدعومًا بالثقة الإيجابية واسعة النطاق التي انتشرت في الأسواق المالية.

ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 4% على مدى اليومين الماضيين، ووصلت في مرحلة ما إلى 51524 دولارًا، اليوم الجمعة، في التعاملات الآسيوية. أما "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، فقد اقترتب من 4100 دولار.

تعززت الرغبة في المخاطرة بالأسواق العالمية، والدليل على ذلك هو الإغلاق القياسي الذي شهده مؤشر "إس آند بي 500"، أمس الخميس. ويبقى أن نرى ما إذا كان اتجاه البنوك المركزية لخفض السيولة في الأسواق سيفرض تحديات أكبر أمام الطلب على العملات المشفرة.

يعتقد روس مايفيلد، محلل إستراتيجيات الاستثمار في شركة "بيرد" (Baird) أن "بتكوين أصل ذو مخاطر (بيتا) عالية". وأضاف: "عندما ترتفع أو تنخفض الرغبة في المخاطرة؛ يرتفع أو ينخفض سعرها بشكل كبير. فهي غير مترابطة تمامًا، وهذا واضح بكل تأكيد، كما أنها لا تشكل تحوطًا ضد التقلبات دون أدنى شك".

وفقًا لدراسة تقنية، اخترقت "بتكوين" الحد الأعلى لما يسمى بنمط الراية المثلثة، وعززت أداءها فوق مقياس المتوسط السعري ​​المتحرك لـ20 يومًا.

بينما يشير ذلك إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب مستقبلًا، إلا أن الإشارات التقنية الأخرى تحدد المنطقة التي تتراوح بين 53 و55 ألف دولار باعتبارها اختبارًا محتملًا لقوة ارتفع السعر.

تلقّت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا بشركات مثل "ووري تكنولوجي إنفستمنت" (Woori Technology Investment)، و"ريميكس بوينت" (Remixpoint)، و"سيريس" (Ceres)، دعمًا كبيرًا من الأداء الأخير لـ "بتكوين" التي ارتفعت بنحو 76% منذ بداية العام الحالي، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي.