ننشر أفضل الأماكن للاحتفال بالكريسماس في القاهرة

يتجهز معظم الأشخاص في هذا التوقيت من كل عام للتنزه والخروجات ووضع جدول لقضاء وقت مميز مع الأسرة والأحباب أو الأصدقاء، كما يبحثون عن أفضل أماكن للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في القاهرة، واختيار المناطق التي تتزين من أجل الكريسماس، حتى يستطيع الراغبون في الاحتفال التقاط بعض الصور التذكارية في هذه الأوقات المميزة.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، أفضل الأماكن للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في القاهرة، التي تتزين بأشجار وزينة الكريسماس وبابا نويل لجذب المواطنين إليها.

أفضل الأماكن للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة في القاهرة

1- الشيخ زايد

يمكن الخروج في رأس السنة في شوارع مدينة الشيخ زايد والمولات التجارية المتعددة بها، التي تمتلئ بزينة الكريسماس استعدادا لاستقبال المواطنين للاحتفال بتك المناسبة.

2- شارع المعز

يمكن الاحتفال مع الأسرة والأصدقاء في شارع المعز لما يتميز به من أجواء ممتعمة ومحال مختلفة وسط نغمات الأغاني والأضواء والأجواء التاريخية التي تطغى عليه.

3- الكوربة

يمكنك اختيارك لمنطقة الكوربة في مصر الجديدة بالقاهرة للاحتفال برأس السنة، حيث تتميز أحياء الكوربة بالزينة الخاصة بالكريسماس.

4- المولات التجارية

كما يفضل العديد من الأشخاص قضاء رأس السنة واحتفالات الكريسماس في المولات التجارية والتي تتميز بحرصها على ملء أرجائها بزينة الكريسماس، وذلك حتى تستطيع جذب الراغبين في الاحتفال بتلك المناسبة، كما يوجد بها كافيهات مختلفة لتناول المشروبات والمأكولات مثل كايرو فيتستيفال سيتي، سيتي سنتر ألماظة، سيتي ستارز مول، صن سيتي.

5 - دور السينما

توجد العديد من الأفلام المميزة المعروضة في هذه الفترة في السينمات، لذا يمكن أن تكون دور السينما وسيلة جيدة ومتتعة لقضاء وقت لطيف بها في ليلة رأس السنة.

6- الحدائق العامة والنوادي

يفضل العديد من الأشخاص خاصة إذا كان تجمع أسري، قضاء الوقت في الحدائق العامة والنوادي نظرا لطبيعتها المفتوحة ووجود أماكن مخصصة لألعاب الأطفال.