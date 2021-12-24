قفزة قوية في مشتريات الاجانب بالبورصة السعودية

سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات أسبوعية صافية في الأسهم السعودية منذ 2019 بنحو 3.23 مليار ريال، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 9.53 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 6.3 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.



و قفزت القيمة السوقية لحصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 301.4 مليار ريال، بما يشكل 3.05 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.89 تريليون ريال في التاريخ ذاته.



وتزامن ارتفاع القيمة السوقية لملكية الأجانب، مع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 3.4 في المائة (373 نقطة) خلال الأسبوع الماضي، مغلقا عند مستوى 11312 نقطة، مقابل 10939 نقطة نهاية الأسبوع السابق له.



وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ "فوتسي راسل" لتغييراتها في الأسواق الخميس الموافق 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

جاء شراء الأجانب مدعوما بإعلان الحكومة السعودية موازنة 2022 بإنفاق حكومي ضخم يبلغ 955 مليار ريال بجانب 150 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة، كذلك توقع أول فائض بعد ثمانية أعوام من العجوزات، إضافة إلى توقع أعلى نمو اقتصادي في 11 عاما بنحو 7.4 في المائة، ما فتح شهية الأجانب للاستثمار في السوق المتوقعة استفادته من هذه المؤشرات.



وكانت أعلى مشتريات أسبوعية للأجانب تم تسجيلها في 2019 بالتزامن مع تنفيذ انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة خاصة مؤشرات مورجان ستانلي MSCI، بـ7.2 مليار ريال في أيار (مايو)، و6.9 مليار ريال في آب (أغسطس)، و6.8 مليار ريال في حزيران (يونيو) 2019.

ومنذ مطلع 2021، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بقيمة 23.9 مليار ريال، بعد إجمالي شراء قيمته 181.8 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية قدرها 157.9 مليار ريال.