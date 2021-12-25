عاجل.. "الإفتاء" تحسم حكم "المصاحبة" بين الرجل والمرأة

أخبار مصر
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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أكدت دار الإفتاء المصرية أن المصاحبة بين الشاب والفتاة -والتي يستبيح فيها الشاب كل ما يريد من الفتاة-؛ هي من العلاقات المحرمة شرعًا.

 

وقالت الدار في بيان لها قبل قليل، نشرته عبؤ صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سلكت الشريعة الإسلامية طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم؛ بل أباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف”.


وأضافت الدار: “ومن ثم فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة”.

الشاب والفتاة الرجل والمرأة دار الافتاء الشريعة الإسلامية أخلاق الإسلام

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