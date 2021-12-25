برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم السبت 25-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج السبت 25-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 25-12-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم السبت 25-12-2021

على الصعيد المهني:

تشعر بالإرهاق الشديد لذلك عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

على الصعيد المالي

تشعر بالرغبة في التسوق نتيجة لحصولك على مكافآت مالية كبيرة من عملك

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