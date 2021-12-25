رئيس "تنمية الصعيد": نفذنا 18 مشروعا تنمويا خلال الـ 3 سنوات الماضية

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أنه تم إنشاء مجمعات صناعية بداية من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف اللواء شريف صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الصعيد يتميز بانتشار العديد من الصناعات المختلفة بداية من متناهية الصغر والحرفية والبسيطة، لافتا أن الصعيد يستحوذ على نصيب كبير من المشروعات التنموية بالدولة المصرية.

تابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، نفذنا 18 مشروعا تنمويا خلال الـ 3 سنوات الماضية بتكليفات من القيادة السياسية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن ما يتم حاليا تعويض لأهل الصعيد الذين عانوا الإهمال من القيادات السابقة، لافتا أنهم يحظون اهتماما كبيرا من القيادة السياسية الحالية".

