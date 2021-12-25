جمال ياقوت: افتتاح 333 مقر شهر عقاري ضمن "حياة كريمة"

أعرب الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، عن سعادته بتجديد ثقة المستشار عمر مروان وزير العدل له للمرة الخامسة، لافتا أنه لن يدخر جهدا، مشيرا إلى أنه هذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور جمال ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيتم غدا افتتاح أول مجمع خدمات حكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا بتوجيهات القيادة السياسية التي تعي مدى أهمية الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا أنه تم إنشائه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مشيرا إلى أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق يستحوذ على نصيب الأسد من مبادرة "حياة كريمة".

تابع رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، سيتم افتتاح 333 مقر شهر عقاري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا أن المستشار عمر مروان وزير العدل وضع خطة مع القيادة السياسية لتحديد أمكان الفروع الجديدة، لافتا إلى أن التوسع الذي يشهده القطاع في ظل الجهورية الجديدة لم تشهده الدولة من قبل.

