أيمن محفوظ: ولاء المرأة حية وميتة يجب أن يكون لزوجها

قال المحامي أيمن محفوظ، والمختصص في الشأن الأسري، إن المشكلات الزوجية تحدث من ولاء المرأة لأهلها بعد الزواج أكثر من ولائها لزوجها، وهو ما يسبب مشكلات بينهما، على عكس المفترض حدوثه.



وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب أن تكون ولاية دفن الزوجة عند زوجها بعد وفاتها، ولا يكون أهلها، وذلك لأنه المسؤول عنها بعد الزواج، وهو ما يحقق المصلحة لأولادها وزوجها، موضحا أن ولاء المرأة حية وميتة يجب أن يكون للزوج.



وتابع الخبير الأسري، أن الزوج هو الأحق بدفنها لأنه مكلف بنفقتها وكسوتها عليه في حال حياتها، وقياسا على ذلك الأمر بعد وفاتها، والزواج ميثاق غليظ بين الزوجين ولا ينتهي الأمر بوفاة الزوجة.