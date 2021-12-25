أيمن محفوظ: ولاء المرأة حية وميتة يجب أن يكون لزوجها

توك شو
المحامى أيمن محفوظ
المحامى أيمن محفوظ
Advertisements

قال المحامي أيمن محفوظ، والمختصص في الشأن الأسري، إن المشكلات الزوجية تحدث من ولاء المرأة لأهلها بعد الزواج أكثر من ولائها لزوجها، وهو ما يسبب مشكلات بينهما، على عكس المفترض حدوثه.
 

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب أن تكون ولاية دفن الزوجة عند زوجها بعد وفاتها، ولا يكون أهلها، وذلك لأنه المسؤول عنها بعد الزواج، وهو ما يحقق المصلحة لأولادها وزوجها، موضحا أن ولاء المرأة حية وميتة يجب أن يكون للزوج.
 

وتابع الخبير الأسري، أن الزوج هو الأحق بدفنها لأنه مكلف بنفقتها وكسوتها عليه في حال حياتها، وقياسا على ذلك الأمر بعد وفاتها، والزواج ميثاق غليظ بين الزوجين ولا ينتهي الأمر بوفاة الزوجة.

المحامي أيمن محفوظ ولاء المرأة لأهلها المشكلات الزوجية
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الاتحاد السكندري يحصل على نجم الزمالك في صفقة انتقال حر

عاجل.. "الإفتاء" تحسم حكم "المصاحبة" بين الرجل والمرأة

ميدو يكشف موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

عاجل.. مرتضي منصور يتدخل لإفساد انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

مدرب ذكي.. ميدو يشيد بـ كارتيرون لهذا السبب

ميرهان حسين توجه رسالة لجمهورها بمناسبة رأس السنة.. فماذا قالت؟

تشيلسي يُصارع بايرن لضم نجم برشلونة.. طالع التفاصيل

فاركو يكشف مفاجأة بشأن تفعيل بند شراء محمد صبحي

ads