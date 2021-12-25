استشاري الأسري: ولاية دفن الزوجة من حق الزوج

قال المحامي أيمن محفوظ، والاستشاري الأسري، إن الزوج هو صاحب الحق الوحيد في دفن زجته دون أهلها، مشيرا إلى أن نفقة تجهيز الزوجة إذا ماتت تجب على زوجها.

وأضاف المحامي أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوج هو الأحق بدفنها لأنه مكلف بنفقتها وكسوتها عليه في حال حياتها، وقياسا على ذلك الأمر بعد وفاتها.

تابع الاستشاري الأسري، الزواج ميثاق غليظ بين الزوجين ولا ينتهي الأمر بوفاة الزوجة، مضيفا:"تغسيل وتكفين الزوجة تكون على الزوج فيكف بعدما ينقف عليها في حياتها وعند وفاتها، وبعد ذلك يكون لأهلها حق دفنها هذا أمر مرفوض".