محمد موسى مشيدا بشباب "بهادة" بعد إنقاذهم أطفالا سقطوا في مصرف: ولاد بلد جدعان

أشاد الإعلامي محمد موسى بشباب قرية بهادة بمحافظة القليوبية، بعد قيامهم بإنقاذ أطفال كانوا في ميكروباص سقط بهم في أحد المصارف منذ يومين، نتيجة ضيق الطريق، مما عرض حياتهم للخطر.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن شباب قرية بهادة بالقليوبية أنقذوا 12 طفلا كانوا في الميكروباص وكذلك سائقه أيضا، دون إصابات، وذلك بسبب "شهامة ولاد البلد الجدعان"، مضيفا: الموضوع مش مجرد تحية لهؤلاء الشباب بس، ولكن الموضوع محتاج تدخل محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان".

وطالب محمد موسى محافظ القليوبية، بإصدار قرار بتغطية المسافة المتبقية من هذا المصرف الذي شهد واقعة سقوط الميكروباص بداخله، موضحا أن المسافة المتبقية تصل لـ 1000 متر فقط تقريبا، وأن الطريق ضيق جدا لا يتحمل سير سيارتين بجوار بعضها، وهو يربط 5 بلاد ببعض.