محفظة شركات بنك القاهرة تنمو 19 % نهاية الربع الثالث 2021

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتسجل محفظة ائتمان الشركات التابعة لبنك القاهرة بقيادة طارق فايد رئيس البنك، ارتفاعا، لتصل إلي نحو 51.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة قدرها 8.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 بمعدل نمو 19%..

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بنك القاهرة يشهد نجاحات كبيرة بقيادة طارق فايد رئيس البنك بكل مؤسساته المالية.. بنك القاهرة فرض نفسه خلال السنوات الثلاث الماضية وبقوة شديدة ليكون أحد أهم المؤسسات المصرفية المصرية والأرقام التي تعلن من وقت لآخر تشرح قصة نجاح البنك وتفرده وتميزه.

تابع، "ثقتي في إدارة بنك القاهرة كأحد المتابعين لمسيرة نجاح البنك ليس لها حدود، مؤكدا أن بنك القاهرة محظوظ أنه فيه فريق إعلامي متمرس ومحترف بقيادة هايدي النحاس رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وكل فريقها أحمد سمير وشريف مدحت وكريم حاتم وكل من في إدارة الإعلام".