محمد موسى: محافظات الصعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظات الصعيد لم تشهد تنمية حقيقة خلال فترات الحكم السابقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في شتى مجالات القطاعات المختلفة للصعيد، بالإضافة إلى إعادة إحلال  البنية التحية وإقامة مشروعات تنموية كبرى.

وأشاد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بإطلاق مؤسسة حياة كريمة قوافل مُحملة بالمواد الغذائية الأساسية علي المواطنين في محافظات الصعيد وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصرى لتوزيع ٧ الآف كرتونة مواد غذائية أساسية علي أهالي محافظتي قنا وأسوان.

تابع الإعلامي محمد موسى، "هذا هو الدور العظيم الذي يقوم به المجتمع المدني تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.."ده الفرق بين ناس بتبني بلدها وناس عايزة تانية تخربها وتهدمها".

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