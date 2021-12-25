رئيس بنك قناة السويس: نقدم منتجات وخدمات تواكب أحدث وسائل التكنولوجيا



أشاد الإعلامي محمد موسى، بحصد بنك قناة السويس جائزة أفضل بنك من حيث جودة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعام 2021 من الاتحاد الدولي للمصرفين العرب، وذلك في احتفالية الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد والحدث السنوي لتتويج المصارف العربية، والذي أقيم بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتسلم الجائزة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الجائزة تأتي تتويجا للتطورات التي شهدها البنك مؤخرا، إذ حقق البنك نقلة نوعية بمنتجاته وخدماته لتتواكب مع أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأتم الإعلامي محمد موسى، هذا التكريم المستحق لبنك قناة السويس بقيادة حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة، يأتي كتقدير لما حققه البنك من إنجازات خلال السنوات الأخيرة على مستوى طرح وتطوير المنتجات المصرفية، بالإضافة إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقًا لمتطلبات السوق... لافتا أن تولي المصرفي الكبير حسين رفاعي مسئولية هذا البنك فرق كثيرا في وضع البنك علي الخريطة المصرفية المصرية".

وتعليقًا على ذلك، أعرب حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، عن سعادته بحصول مصرفه على الجائزة، موجها الشكر للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على حرصه الدائم، على تكريم المصارف العربية ذات الأداء المتميز بالمنطقة العربية.