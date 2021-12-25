محمد موسى يسخر من كزبرة: صدقت إن صوتك حلو لا مؤاخذة

علق الإعلامي محمد موسى، على فيديو بثه مؤدي المهرجانات كزبرة يناشد فيه أمير الغناء العربي هاني شاكر منحه عضوية نقابة المهن الموسيقية قائلا: " أنا السنادي خسرت كل حاجه ومش عايز غير إن ربنا يحنن قلب أستاذ هاني شاكر علينا.. يارب يدينا الكارنيهات".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن قرارات النقابة صارمة ولا تأتي بالتحايل ولا يرجعوا في كلامهم.. هو أنت صدقت أنك مطرب.. طيب بلاش ده هو أنت أصلا بتعرف تغني وصوتك حلو لا مؤاخذة لا".. طيب خلاص قلبة هيحن ليه بقي.. والله يا ابني ما حد ضدك إنك تمسك المايك".

تابع، "روح اتعلم غنى، روح اتعلم مزيكا وذاكر وساعتها لو فعلا أنت شاطر وعرفت تجتاز امتحان النقابة وتبقي عضو أنا بنفسي هطلع وأقولك ألف مبروووك عليك... لكن ولا هاني شاكر ولا مجلس النقابة ولا أنا ضدك.. إحنا ضد الإسفاف.. ضد الفيديوهات الهابطة اللي أنتم بتنزلوها.. إذا كان أنت ولا غيرك".