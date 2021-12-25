محمد موسى: قرارات "الموسيقيين" ضد مؤدي المهرجانات حاصرت التلوث السمعي وأنهت المهزلة

توك شو
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
هاني شاكر نقيب الموسيقيين
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قال الإعلامي محمد موسى، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس نقابة المهن الموسيقيين ضد مؤدي المهرجانات، كان لها أثرها الفعال في محاصرة التلوث السمعي الذي سيطر علي الساحة الفنية، لافتا أن الفنان هاني شاكر أنهي هذه المهزلة بقرارات النقابة. 
وشن محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات كزبرة قائلا له: " روح اتعلم غنى، روح اتعلم مزيكا وذاكر وساعتها لو فعلا أنت شاطر وعرفت تجتاز امتحان النقابة وتبقي عضو أنا بنفسي هطلع وأقولك ألف مبروووك عليك... لكن ولا هاني شاكر ولا مجلس النقابة ولا أنا ضدك.. إحنا ضد الإسفاف.. ضد الفيديوهات الهابطة اللي أنتم بتنزلوها.. إذا كان أنت ولا غيرك".

تابع، "قرارات النقابة صارمة ولا تأتي بالتحايل ولا يرجعوا في كلامهم.. هو أنت صدقت أنك مطرب.. طيب بلاش ده هو أنت أصلا بتعرف تغني وصوتك حلو لا مؤاخذة  لا".. طيب خلاص قلبة هيحن ليه بقي.. والله يا ابني ما حد ضدك إنك تمسك المايك".

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