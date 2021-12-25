محمد موسى لـ بيكا: "الأعمى لما بيفتح بيكسر العكاز"

واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في إطار الحملة التي يقودها برنامج "خط أحمر" ضد مؤدي المهرجانات لمنع انتشار الإسفاف وعودة الفن المصري الأصيل وتصويب المسار الذي يشهده الفن خلال الفترة الماضية".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، محمد منصف، الذي يسمي نفسه كبير الدخلاوية خرج عن صمته قال إن مؤديين المهرجانات يقاطعونه بعد نجاحهم، وخص بالذكر حمو بيكا، الذي كان يلازمه في كل مكان طوال 3 سنوات، "عشان أخليه يغني المهرجانات، وبعد شهرة بيكا، تجاهله تمامًا، وأصبح كأنه لا يعرفه".

وتابع موسى استعراض تصريحات "منصف"، " قال إن حمو بيكا كان لازق فيا زي خيالي، وكان في ناس بيقولوله إنه مبيعرفش يغني، لكن منصف محبش يكسر بخاطره، وقتها وأن أول جملة مهرجان قالها حمو بيكا كانت في الاستديو بتاعه، وبعدها عرفه على الناس اللي عمل معاهم مهرجان الظالم والمظلوم ونجح بسبب منصف، ودلوقتي بقى يعامله أسوأ معاملة، بعد ما كان بيمشي وراه في كل حتة"

وأتم محمد موسى، " الحقيقة دي شهادة مهمة من شخص قريب من بيكا وضروري ناخد منها عبره وموعظة وهي أن الأعمي لما بيفتح بيكسر العكاز اللي سنده سنين وهو ده بالظبط اللي بينطبق علي حالة منصف وبيكا أفندي...حلوه بيكا أفندي دي.. زي الباز أفندي".