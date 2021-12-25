محمد موسى بعد حديث الفنانة زينة عن مرضها: "العيب عندك أنتي"

توك شو
الفنانة زينة
الفنانة زينة
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قال الإعلامي محمد موسى في تعليقه على واقعة الفنانة زينة، عقب حديثها عن مرضها في مقطع فيديو وهو ما أثار جدلا واسعا بعدما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة موضحين تعرضها لالتهاب رئوي حاد.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الحقيقة يازينة العيب مش في الناس، العيب فيكي أنتي لأنك أنتي اللي بدأتي وعملتي فيديو وفتحتي الباب على مصراعيه للناس تكتب وتقول، وبعدين الناس مكدبتش الناس تناقلوا كلامك"، موضحا "شفاكي الله وعفاكي أنت وأسرتك كلها يا زينة.. وعايزة أقول لكل حد بياخد الكلام ويعلي عليه بشوية معلومات مزيفة.. حرام عليكم الإشاعات دي".
وتابع "زي بالظبط ما نصحى من النوم ونلاقي خبر وفاة الفنان فلان، والدنيا كلها تتقلب وعيلته تقلق وفي الآخر يكون الخبر كاذب.. أنا مش عارف الحقيقة أنتوا بتعملو كدة إزاي".

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