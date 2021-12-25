محمد موسى عن واقعة فيديو مرض الفنانة زينة: "دا شر السوشيال ميديا"

علق الإعلامي محمد موسى على أزمة الفنانة زينة، عقب ظهورها في مقطع فيديو تحذر فيه من برودة الجو وحالة الطقس والأضرار المترتبة على ذلك بعد إصابتها بـ "دور برد شديد"، وهو ما تناقلته السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية بطريقة خاطئة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "دا شر السوشيال ميديا، والحقيقة إن الممثلة زينة كانت عملت الفيديو دا عشان تحذر الناس من برودة الجو وبتقولهم يخلوا بالهم من نفسهم ومن عيلتهم، خصوصا في الأيام دي عشان ميتعبوش من تغيرات الجو، ومقالتش كلمة زيادة ولا صرحت بشيء آخر".

وأضاف محمد موسى أن رواد السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية نقلوا تصريحات مغايرة لما ذكرته الفنانة زينة، موضحا "يروح رواد السوشيال ميديا بقى على المواقع والصحف الأونلاين ياخدوا الكلام ويضيفوا عليه شوية تحابيش، وقالوا إن زينة أصيبت بالتهاب رئوي ودرجة حراراتها هي وولادها 40".

وتابع أن "زينة" نشرت "استوري" عبر حسابها على "انستجرام"، عبرت فيه عن استيائها مما تناقلته المواقع الإخبارية وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "عيب والله الكذب، أنا طالعة بحذر الناس من الجو عشان تعبنا أنا وعيالي، تقوموا تكتبوا كده وتقلقوا إخواتي وعيلتي بمنتهى الكذب وعدم الاحترام لمشاعر الناس حتى في المرض".