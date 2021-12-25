محمد موسى مهنئا هاني شاكر بعيد ميلاده: ملوش منافسين

هنأ الإعلامي محمد موسى، أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بعيد ميلاد الـ69، قائلا: " وبكل الحب والاعتزاز بقدم خالص تهاني القلبية انا وفريق عملي لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعًا".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، احتفل أمير الغناء العربي بعيد ميلاده الـ 69، حيث نشرت الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر على إنستجرام صورة له مرفقة بتعليق يحمل تاريخ عيد ميلاده 21 ديسمير... وما إن نشرت الصورة إلا وانهالت تعليقات التهاني للفنان الكبير هاني شاكر وطبعًا كانت بالآلاف لأن متابعي النجم الكبير عددهم اقترب من 9 مليون متابع.

تابع الإعلامي محمد موسى: "ده بيثبت شيء واحد وهو أن الفن المصري الأصيل لا يوجد له منافسين ولا كزبرة ولا بيكا ولا سيكا".