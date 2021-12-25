موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والتشكيل المتوقع

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة مضيفه غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن لزيادة النقاط والوصول للقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي.

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، بينما يأتي غزل المحلة في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد - محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح - إمام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري الجزيرى".