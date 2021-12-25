اعرف حقيقة سقوط حمو بيكا على المسرح (القصة الكاملة).. تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا تريند جوجل خلال الساعات الماضية بسبب انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعتقد رواد السوشيال ميدييا أن حمو بيكا سقط على خشبة المسرح، وظهر في فيديو يوضح حقيقة الأمر.

حمو بيكا ينفي سقوطه على خشبة المسرح

نفى حمو بيكا ما تردد عن سقوطه على خشبة المسرح، قائلا: "الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية.

وقال حمو بيكا "أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير.. أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك.

وأضاف: "للصحف والمواقع اللي نشرت خبر سقوطي.. مش أنا اللي كنت في الحفلة ولا وقعت على الستيدج ولا حاجة».

رسالة حمو بيكا لمن تحدثوا عنه

وتابع حمو بيكا: “عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته.. واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير”.

حمو بيكا.. لقمة عيشي اتمنعت من مصر

وقل حمو بيكا: “لقمة عيشي اتمنعت من مصر ومبغنيش في مصر بس ربنا بيبعت لي لقمتي ورزقي من حتة تانية أنا مش هقول أنا فاتح بيوت وكل ده معروف".

وقد تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لمطرب تم سقوطه على خشبة المسرح، الأمر الذى اعتقده البعض أنه مطرب المهرجانات حمو بيكا، والغريب في الأمر أن الفيدي تم تداوله لمطرب لبناني “جو رعد” منذ 3 سنوات، مما جعل حمو بيكا يعرب عن استيائه ويوجه رسالة لمن تحدثوا عنه.