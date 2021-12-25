أسعار الخضراوات اليوم السبت 25-12-2021
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت، بعد أن تراجعت أسعار الطماطم أمس في الأسواق، حيث استقر السعر في سوق الجملة عند 1.5 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الخضراوات كما يلي:
البطاطس 2 إلى 5 جم
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5.5 جنيه،.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.