حمو بيكا يتصدر "ترند" جوجل بعد سقوطه على المسرح ومهاجمة الصحف

حمو بيكا، نجح مؤدوا المهرجانات في جب ملايين المشاهدات عبر مواقع الواصل المختلفة، حتى أصبحت الشهرة تحاوطهم من كلفة الاتجاهات وزادت شعبيتهم الكبيرة بعد أزماتهم المتكررة إلى تخطف الأضواء.

حمو بيكا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسقوط مؤدي المهرجانات حمو بيكا من فوق خشبة المسرح خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، مستعينين بفيديو لم يتضح هويته.

حمو بيكا يوضح حقيقة السقوط

ورد حمو بيكا على ما تردد عن سقوطه على المسرح، حيث أكد أنه لم يسقط وأن الفيديو المتداول لمطرب يغني بالإنجليزية وذلك خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نفي حمو بيكا

ونفى حمو بيكا شائعة سقوطه على المسرح مشيرا إلى أنه موجود في السعودية، وأن الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية، وهو ما يكذب الفيديو المتداول.

حمو بيكا يرد على منتقديه

وقال حمو بيكا خلال البث الذي نشره على صفحته الرسمية على فيس بوك إنه موجه الفيديو لمن لا يحبون له الخير مضيفا: "أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك".

حمو بيكا يهاجم الصحف والمواقع

وهاجم مؤدي المهرجانات حمو بيكا الصحف والمواقع التي نشرت خبر سقوطه، واتهمها بالكذب، مؤكدا أنه لم يكن في الحفلة وأنه ليس الشخص الذي سقط في الفيديو المتداول.

حمو بيكا يوجه رسالة نارية

ووجه حمو بيكا رسالة لمن يتحدثون عنه مفادها: "عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير".

حمو بيكا يستعطف جمهوره

واستعطف حمو بيكا جمهوره قائلًا: "لقمة عيشي اتمنعت من مصر ومبغنيش في مصر بس ربنا بيبعت لي لقمتي ورزقي من حتة تانية أنا مش هقول أنا فاتح بيوت وكل ده معروف وانتظروا فرع الشيخ زايد قريبا وانتظروا كافيه ومطعم وجزارة بيكا قريبا في البيطاش، والحمد لله أنا ربنا كرمني".

مطعم حمو بيكا الجديد في السعودية

وأشار حمو بيكا إلى أنه ينوي فتح جديد لمطعمه في السعودية قائلًا: "انتظروني بكرة عند الشيخ محمد الشماسي فرع بيكا ساندوتش في السعودية، أنا رايح اتفرج على المكان وامضي العقد لأول فرع بالخليج وهيكون في جدة مع الشيخ محمد الشمسي".