معدل التضخم في عُمان يرتفع 3.5% خلال نوفمبر 2021

ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 3.56 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وزاد المعدل بنسبة 0.12 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2021.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، اليوم السبت، أن ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، يرجع إلى زيادة أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل بنسبة 11.04 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة بنسبة 3.18 بالمائة، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

كما ارتفعت مجموعة التبغ بنسبة 2.98 بالمائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.76 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.64 بالمائة.

كما ارتفعت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.24 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.57 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.06 بالمائة، وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.06 بالمائة.

وعلى صعيد الارتفاع على أساس شهري ومقارنة بشهر أكتوبر لعام 2021، فقد ارتفعت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.69بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 24ر0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق والسلع الشخصية والخدمات المتنوعة بنسبة 07ر0 بالمائة لكل منها، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 02ر0 بالمائة.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعتي المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 23ر1 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 05ر0 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعات التبغ والصحة والاتصالات والثقافة والترفيه التعليم دون أي تغيير.

أما على مستوى المحافظات، فقد شهدت محافظة شمال الباطنة أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 36ر4 بالمائة، ثم محافظة الداخلية بنسبة 01ر4 بالمائة، تليها محافظة ظفار بنسبة 80ر3 بالمائة، ثم محافظتي جنوب وشمال الشرقية بنسبة 67ر3 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 39ر3 بالمائة، ثم محافظة البريمي بنسبة 20ر3 بالمائة، ثم محافظة مسقط بنسبة 0ر3 بالمائة.