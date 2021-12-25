الصين تتوقع بيع 27.5 مليون سيارة جديدة في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 توقعت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن تنمو مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 27.5 مليون وحدة في 2022.

وأظهرت نتائج البيانات التى نشرتها، اليوم السبت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن من المتوقع أن تصل مبيعات سيارات الركاب إلى 23 مليون وحدة خلال العام المقبل، بزيادة 8 بالمائة على أساس سنوي، وتوقعات بأن تشهد مبيعات المركبات التجارية انخفاضا بنسبة 6 بالمائة إلى 4.5 مليون وحدة.

وتتوقع الجمعية أن تزيد مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين بنسبة 47 في المائة عن العام الحالي 2021 لتصل إلى 5 ملايين وحدة خلال العام المقبل.

كما توقعت الجمعية أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى 26.1 مليون وحدة في عام 2021، بزيادة 3.1 بالمائة على أساس سنوي.

 

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