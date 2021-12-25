كل ما تود معرفته عن حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

تصدر رجل الأعمال المصري حسن راتب المتهم في القضية المعرفوة إعلاميًا بـ "الآثار الكبرى" اليوم السبت، الموافق الـ25 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل.

حسن راتب

وشغل حسن راتب الرأي العام خلال الفترة الأخيرة بعدما تفاجأ المصريون بقضية الآثار الكبرى الذي اتهم فيها، والتي استحوذت على اهتمام جميع الأوساط الاقتصادية والإعلامية.

واتهم رجل الأعمال حسن راتب رفقة النائب البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميًا بنائب الجن والشعوذة، في واقعة كبرى شغلت بال المصريين.

ونرصد عبر بوابة "الفجر الإلكترونية" لقرائنا الكرام كل ما تودون معرفته عن حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى" في السطور التالية:

ولد حسن كامل راتب حسن الشهير بـ حسن راتب في الـ26 من فبراير عام 1947 في محافظة الجيزة، أي هو في سن الـ74 حاليا، ولديه 3 أشقاء ذكور واثنين إناث.

حصل المتهم حسن راتب على بكالوريوس في العلوم الإدارية من المعهد العالي للدراسات التعاونية بجامعة عين شمس ودكتوراه في الهياكل التنظيمية للكيانات الاقتصادية من جامعة كانستون بأمريكا.

وتزوج حسن راتب من المتهم في قضية "الآثار الكبرى، التي تشغل الرأي العام المصري، في مناسبتين من سيدتين، ما أسفر عن إنجاب ثلاث بنات وولد من الأولى ومن الثانية ابنة واحدة.

ووجهت النيابة العامة حسن راتب بالاتهامات المنسوبة إليه وعقب ذلك وجهت له العديد من الأسئلة التعريفية عن نشأته وطبيعة الدخل الشهري ومؤهلاته العلمية وممتلكاته العقارية والمنقولة، ونرصد نص التحقيقات في السطور التالية:

ما قولك فيما أسند إليك من الاتهامات المنسوبة إليك؟

1- أليف تشكيل عصابي مع باقي المتهمين المضبوطين والهاربين بغرض تهريب الآثار خارج البلاد

2- إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

3- إتلاف آثار عمدًا عن طريق فصل جزء منها.

4- إخفاء آثار بقصد التهريب.

5- الاتجار في الآثار.

ـ أنا أرفض الاتهامات دي جملة وتفصيلًا وليس لي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد.

ما هي طبيعة حالتك الاجتماعية؟

ـ متزوج من سيدتين، ولي ثلاث بنات وولد من الأولى ومن الثانية ابنة واحدة.

ما مؤهلاتك الدراسية والعلمية؟

ـ بكالوريوس في العلوم الإدارية من المعهد العالي للدراسات التعاونية بجامعة عين شمس ودكتوراه في الهياكل التنظيمية للكيانات الاقتصادية من جامعة كانستون بأمريكا.

بكم يقدر دخلك الشهري؟

ـ أنا مقدرش أحدد شهريا ولكن دخلي سنويا تقريبا من شركاتي في حدود 100 مليون جنيه ولكن يعاد استثمار معظم تلك الأموال في مشروعاتي.

ما هي طبيعة عملك على وجه التحديد؟

أنا أعمل رئيس أمناء جامعة سيناء بفروعها العريش والقناطر شرق، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة عدة شركات.

ما مدى امتلاكك لأي أصول عقارية أو منقولات؟

أمتلك فيلا في منيل شيحة وهي على مساحة 10 آلاف متر بنائي و10 آلاف متر حديقة والتي تطل بأكملها على النيل المقابل لمنطقة المعادي.

كما أمتلك دورا كاملا في أحد أبراج شارع عبد العزيز آل سعود عبارة عن 1000 متر على النيل.

وأمتلك في التجمع فيلتين.

وأيضًا أمتلك قصرا بشمال سيناء.

إضافة إلى فندق في شمال سيناء 250 غرفة.

وفندق آخر 160 غرفة في العريش.

كما أمتلك مصنع أكياس الأسمنت.

وأملك أيضًا يختا في منيل شيحة.

كما أمتلك طائرة خاصة.