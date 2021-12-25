حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 25/12/2021 في مصر

أعلنت الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021 في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل بيان الأرصاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

قالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية لا غربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 18 10

السلوم 17 10

سيوة 17 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 16