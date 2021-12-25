موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم فى الدورى والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة الزمالك وغزل المحلة المرتقبة في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التوقف الأخير بسبب بطولة كأس العرب والالتزامات القارية.

مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستضيف الزمالك نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، في مواجهة اعتاد الجمهور المشجع للفريقين أن يلقى متعة كروية وإثارة بها.

ظروف مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويدخل الزمالك مباراة غزل المحلة ومعه 16 نقطة جمعها في 7 مباريات، ما يضعه في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بفرق الأهاف، رغم أنه خاض عدد مباريات أقل، ينما المحلة برصيد 10 نقاط وفي المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت في تمام الثامنة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضًا فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية عن نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي قبل المباراة.

تسكيلة مباراة الزمالك وغزل المحلة

وكشف كارتيرون المدير الفني الفرنسي عن قائمة مباراة الزمالك وغزب المحلة حيث ضم 21 لاعبًا منهم في حراسة المرمى أبو جبل ومحمد عواد، وفي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.