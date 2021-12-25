استبعاد طارق حامد.. تعرف على قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021

نقدم لكم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، حيث استبعد كيروش المدير الفني للمنتخب طارق حامد من القائمة.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021

تضم قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021، والتي أعلن عنها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، يوم الأحد الماضي 40 لاعبًا وهم:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد، في حراسة المرمى وجاء اختيار باقي اللاعبين كالتالي: أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، ومحمود حمدي الونش، ومحمد النني، وعمر مرموش، وعبدالله السعيد، ومروان حمدي، ورمضان صبحي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد حسن كوكا، وإبراهيم عادل، وأحمد ياسر ريان، ومحمود علاء، وأحمد ياسين، ومحمد هاني، وأحمد رفعت، ومحمد عبدالمنعم، محمد حمدي، ونبيل عماد دونجا، ومحمود حسسن تريزيجيه، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ومهند لاشين، ومحمد فتح الله، وأحمد رمضان بيكهام، ومروان داوود.

ومن المنتظر أن يتم تقليص عدد اللاعبين في تلك القائمة إلى 23 لاعبا، حيث تقام بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل، على أن يتواجد خمسة لاعبين في القائمة الاحتياطية.

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

وشهدت القائمة استمرار استبعاد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، ليتأكد غيابه عن المشاركة مع منتخب مصر في أمم إفريقيا، كما غاب عن المشاركة في بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر وحصد منتخب مصر المركز الرابع.