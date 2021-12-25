أسعار الأسمنت اليوم السبت 25-12-2021 في الأسواق

منوعات
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
Advertisements

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت الموافق الـ25 من ديسمبر 2021 استقرارا ملحوظا  في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعرها بين 875 و1000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

أسعار الأسمنت للمستهلك

 

وبلغت أسعار الأسمنت اليوم السبت، في الأسواق، المحلية المصرية 1050 وتصل لـ 1150 جنيهًا للطن للمستهلك، في غالبية المصانع والشركات الكبرى المنتجة للاسمنت المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم

 

واستقرت أسعار الأسمنت عند الـ850 جنيهًا للطن للمستهلك، حتى منتصف يوليو الماضي، قبل أن تسجل قفزة كبيرة بنحو 300 جنيه في الطن حتى نهاية أكتوبر، لتستقر بعدها عند مستوياتها الحالية والبالغة 1050- 1150 جنيهًا للطن.

 

أسعار الأسمنت اليوم السبت

 

وزادت أسعار الأسمنت نتيجة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت، وهو القرار الذي سيستمر حتى 2022.

 

أسعار الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم أسعار الأسمنت السبت أسعار الاسمنت اليوم السبت أسعار الاسمنت النهاردة سعر الأسمنت أسعار الأسمنت ومواد البناء الاسمنت
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. زيدان يوافق على تدريب باريس سان جيرمان

عاجل.. عرض تركي لضم " سفاح " الأهلي

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من بيع " الفيراري "

عاجل.. الاتحاد السكندري يحصل على نجم الزمالك في صفقة انتقال حر

خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم القناص

موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل طاهر محمد خلال الساعات المقبلة

‎كأس السوبر الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

عاجل.. "الإفتاء" تحسم حكم "المصاحبة" بين الرجل والمرأة

ads