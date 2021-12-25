ارتفاع الأسعار يتراجع بمبيعات الزنك والألومنيوم في الصين



تراجعت مبيعات الزنك والألمنيوم في الصين، في ظل انخفاض الطلب من جانب المستثمرين بعد ارتفاع الأسعار، ومكاسب عرض محتملة العام المقبل.



ووفقا لمسح أجرته شركة الأبحاث "شنغهاي ميتالز ماركت"، يعود السبب وراء تراجع مبيعات الزنك في الصين إلى تباطؤ مشتريات المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار الزنك والألمنيوم إلى أعلى مستوى منذ شهرين بعد أن أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى خفض إنتاج المصاهر.



وأوضحت "شنغهاي ميتالز ماركت" في مذكرة أخرى أن من المتوقع أن تساعد كمية الإنتاج من الزنك والألمنيوم التي ستطرح للبيع عبر الإنترنت في أماكن أخرى العام المقبل، في تعويض خفض الإنتاج في أوروبا"، مشيرة إلى أن السوق خارج الصين لن تشهد نقصا حادا في إنتاج الألمنيوم.

كما أشارت إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء مخاطر تراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة حاليا.



وتشير وكالة "بلومبيرج" إلى أن مبيعات الألمنيوم هذا العام تتجه إلى تحقيق أفضل أداء لها بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 40 في المائة، حيث أدت أزمة الطاقة في الصين في وقت سابق من هذا العام إلى تعطل الإمدادات، فضلا عن التوقعات بتزايد الطلب على الألمنيوم في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.



وتراجع سعر الألمنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن 0.7 إلى 2827 دولار للطن حتى الساعة 05:7 صباحا بتوقيت بكين. كما تراجع سعر الزنك 0.7 في المائة إلى 3502 دولار للطن.