بيتكوين ترتفع إلى على مستوى في أكثر من أسبوعين



ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى نحو 51 ألف دولار ولامست أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدعومة بمعنويات إيجابية أكبر في أسواق المال.



وحققت أكبر عملة مشفرة مكاسب بنحو 4% خلال اليومين الماضيين، وفي مرحلة من مراحل التعامل بلغت 51 ألفا و524 دولارا اليوم في التعاملات الآسيوية.



واقتربت عملة إيثر الرقمية، ثاني كبرى العملات المشفرة، من مستوى 4100 دولار.



ووفقا لبلومبرج، تحسنت الرغبة في المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا في بورصة نيويورك أمس الخميس عند مستوى مرتفع قياسي.



وقالت إنه لا يزال من المنتظر رؤية ما إذا كانت موجة انحسار السيولة للبنوك المركزية ستفرض تحديات أكبر للطلب على العملات المشفرة.

