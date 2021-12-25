المركزي الصيني يتعهد بدعم أكبر للاقتصاد الحقيقي



تعهد البنك المركزي الصيني بقدر أكبر من الدعم للاقتصاد الحقيقي وقال إنه سوف يجعل السياسات النقدية أكثر استشرافا واستهدافا. وقال البنك المركزي (بنك الشعب الصيني) اليوم في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إنه سوف يكون هناك المزيد من الاستخدام "الاستباقي" لآليات السياسة النقدية. وأضاف أن لجنة السياسات النقدية عقدت اجتماعا أمس الجمعة برئاسة محافظ البنك يي جانج.

وجدد البنك المركزي أيضا هدفه بالترويج لنمو "صحي" لقطاع العقارات وحماية حقوق مشتري المنازل، إضافة إلى العمل على وفاء أفضل بالطلب على الإسكان.