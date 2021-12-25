الصين: قرار أمريكا بحظر الواردات “تنمر اقتصادي”

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنها تعبر عن "استيائها البالغ ومعارضتها القوية" للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الواردات من إقليم شينجيانغ. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوزارة وصفت القرار الأمريكي بأنه "تنمر اقتصادي".


كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمس الخميس قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني الذي يتمتع بالحكم الذاتي بدعوى مخاوف متعلقة بالعمالة القسرية. وترفض الصين الاتهامات بحدوث انتهاكات في شينجيانغ.
 

 

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