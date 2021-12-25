موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 341 شاحنة و1731 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانيء البحر الأحمر، اليوم السبت، تداول 1731 طن بضائع عامة ومتنوعة و341 شاحنة و393 سيارة ملاكي و5 معدات.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أن حركة الصادرات شملت 945 طن بضائع عامة و132 شاحنة و2 ملاكي، وشملت حركة الواردات 786 طن بضائع عامة و209 شاحنات و391 ملاكي، وتتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 83 شاحنة والسفينة "أمل" بحمولة 80 شاحنة و13 ملاكي والسفينة ءح دأإءخ سجةضإز فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات.

كما تم مغادرة السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 97 شاحنة و2 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" ومغادرة السفينة "سيناء"..حيث تم استقبال 46 شاحنة بحمولة 786 طنا و1 ملاكي وتصدير 35 شاحنة بحمولة 945 طنا.. واستقبل ميناء السويس السفينة بنياس 3 قادمة من جدة بحمولة 377 سيارة و5 معدات.