تعرف على أنواع الايفون وأسعارها في مصر

أنواع الايفون وأسعارها، تحظى الهواتف المقدمة من شركة "أبل" بشهرة كبيرة على المستوى العالمي، حيث تتمتع كافة الإصدارات بخصوصية لدى مستخدميها حول العالم.

أنواع الايفون وأسعارها

ويتساءل الكثيرون في مصر عن أنواع الايفون وأسعارها من أجل اقتناء أفضلها بما يتناسب مع الإمكانات المادية المتاحة لدى كل مشتري، حيث يعتبر أذكى الهواتف وأكثرها أناقة وقدرات وجودة.

أنواع الايفون وأسعارها في الأسواق المصرية

ونرصد لقرائنا ومتابعينا عبر بوابة الفجر أنواع الايفون وأسعارها والتي تختلف في سنوات إنتاجها، ورم ذلك لاتزال تلقى سوقا كبيرا لها، حيث يلجأ البعض لشراء بعض الإصدارات القديمة موائما ظروفه المادية.

أنواع الايفون وأسعارها ومبيعات "أبل"

وترتفع مبيعات شركة "أبل" من الهواتف ما يزيد البحث عن أنواع الايفون وأسعارها ولا سيما في جمهورية مصر العربية، والتي تعتبر أحد أهم الأسواق العربية وعلى مستوى الشرق الأوسط ككل.

ونرصد لكم أنواع الايفون وأسعارها في السطور التالية:

أنواع الايفون وأسعارها "آيفون 12"

أعلنت شركة أبل الأمريكية عن تقديم آيفون 12 للأسواق عبر 4 هواتف من فئة آيفون 12 وهي (iPhone 12 Pro - iPhone 12 - iPhone 12 Pro Max - iPhone 12 Mini)، بمواصفات وأسعار مختلفة.

سعر ومواصفات آيفون 12

يعمل هاتف iPhone 12، بمعالج سداسي النواة (Apple A14 Bionic)، ونظام التشغيل (IOS 14)، وتبلغ سعة بطارية الهاتف 2815 مللي أمبير، وشاشة مساحتها 6.1 بوصة.

ويتميز آيفون 12، بكاميرا خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية الثانية فهي من النوع SL 3D، ويوجد من الهاتف 3 إصدرات من الذاكرة العشوائية وهي (64 و128 و256) جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

سعر آيفون 12 في مصر

يبلغ سعر هاتف آيفون 12 في مصر للإصدار 64 جيجا نحو 14 ألف جنيه مصري، وللإصدار 128 جيجا نحو 15 ألفا و300 جنيه، وللإصدار 256 جيجا نحو 17 ألف جنيه مصري.

أنواع الايفون وأسعارها "آيفون 12 برو"

أنواع الايفون وأسعارها، يتميز هاتف آيفون 12 برو ببطارية سعتها 2815 مللي أمبير، ومعالج سداسي النواة من النوع (Apple A14 Bionic)، وشاشة مساحتها 6.1 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14).

إصدارات أيفون 12 برو

ويأتي هاتف iPhone 12 Pro بثلاثة إصدارات، حيث يتوفر بذاكرة عشوائية (128 و256 و512) جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، ويبلغ سعر النسخة 128 جيجا في مصر نحو 18 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة 256 جيجا نحو 20 ألف جنيه.

مميزات أيفون 12 برو

ويتميز آيفون 12 برو، بوجود كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل وكاميرا ثانية من نوع (SL 3D)، ويأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية، دقتها 12 و12 و12 ميجا بيكسل، والكاميرا الرابعة من النوع (TOF 3D LiDAR).

أنواع الايفون وأسعارها "آيفون 12 برو ماكس"

يأتي الهاتف iPhone 12 Pro Max بمواصفات عالية، حيث يعمل بمعالج سداسي النواة من النوع (Apple A14 Bionic)، وشاشة مساحتها 6.7 بوصة، وبطارية سعتها 3687 مللي أمبير، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14).

ويزود الهاتف بكاميرا iPhone 12 Pro Max، فالكاميرا الأمامية الأولى دقتها 12 ميجا بيكسل، والثانية من النوع (SL 3D)، ويأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية دقتها 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الرابعة الخلفية من النوع (TOF).

سعر أيفون 12 برو ماكس

يتوفر من هاتف آيفون 12 برو ماكس 3 نسخ، تبلغ ذاكرتها (128 و256 و512) جيجا بايت مع 6 جيجا رام، ويبلغ سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس في مصر نحو 22 ألف جنيه مصري للإصدار 128 جيجا، و24 ألف جنيه للإصدار 256 جيجا بايت.

أنواع الايفون وأسعارها "آيفون 12 ميني"

أنواع الايفون وأسعارها.. أعلنت شركة أبل الأمريكية عن تزويد هاتفها iPhone 12 Mini بمعالج من النوع (Apple A14 Bionic) سداسي النواة، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14)، وتبلغ سعة بطارية الهاتف 2227 مللي أمبير، وشاشة مساحتها 5.4 بوصة.

مميزات وصفات آيفون 12 ميني

ويأتي الهاتف آيفون 12 ميني بكاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل، وأيضا كاميرا أمامية ثنائية الأولى 12 ميجا بيكسل، والثانية من النوع (SL 3D)، حيث تم تحديث iOS 14.7.. نظام أبل يوفر 9 مميزات جديدة لهواتف آيفون ويتوفر ثلاث نسخ بذاكرة تبلغ (64 و128 و256) جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

أسعار آيفون 12 ميني

وتتوفر النسخة 64 جيجا بايت من الهاتف آيفون 12 ميني في الأسواق المصرية بسعر 13 ألفا و500 جنيه مصري، والإصدار 64 جيجا بايت بسعر 14 ألفا و500 جنيه مصري.

أنواع الايفون وأسعارها.. "iPhone SE 2020"

يتوفر من هاتف iPhone SE 2020 نسخة 64 جيجا بايت ويبلغ سعرها في مصر نحو 8 آلاف جنيه، والنسخة 128 جيجا بايت ويبلغ سعرها نحو 9 آلاف و200 جنيه مصري.

أنواع الايفون وأسعارها الأرخص

وتتواجد في السوق المحلية العديد من النسخ السابقة التي تعرض حتى الآن مثل آيفون 11 وآيفون إكس وآيفون 8 و7 و6 و5، ليصبح هاتف iPhone 5s هو الأرخص في الأسواق المصرية، لكي يتمكن الكثير من شرائه.