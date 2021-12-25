الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان بالغربية

قام الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بزيارة لمحافظة الغربية يرافقه د خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

حيث قام الشناوى بالمرور والمتابعة علي الادارة الزراعية بقطور وعقد اجتماع للعاملين بالإدارة وشدد على اهتمام الدولة بالتصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وكذلك توافر الأسمدة والمرونى في الصرف وتذليل كافه المعوقات امام المزارعين ودور الدوله في النهوض بالثروة الحيوانية عن طريق تمويل مشروع البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وتفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعات الشتوية ومحاصيل القمح والبنجر والبصل حيث شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرور والمتابعة لكافة المحاصيل ثم قام الشناوى بالمرور والمتابعة على الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طنطا للوقوف علي مدى توافر الأسمدة والانتهاء من اعمال الحصر الشتوي علي منظومة كارت الفلاح الذكى.