اغلى تلفون في العالم، مع دخولنا ذروة تكنولوجيا الاتصالات واتساع والوسائل الاجتماعية، جاءت الحاجة الملحة لاستحداث أجهزة وادوات لوحية تواكب هذا التطور.

اغلى تلفون في العالم

ويتساءل الكثيرون عن اغلى تلفون في العالم والذي يتمتع بمواصفات قياسية لن يشاهدها الكثيرون، حيث يتم اختيار المميزات الموضوعة به والتي تلبي ربات المشترين وإمكاناتهم المدية وربما ميوله النفسية في بعض الأحيان.

اغلى تلفون في العالم والمهوسون باقتنائه

ويهم اغلى تلفون في العالم شريحة لديها هوس اقتناء الثمينة والفريدة التي تجعلهم يفضلون البحث عن الأشياء التي لا يقتنيها غيرهم وعلى رأسها الهواتف اللوحية الذكية.

الحصول على اغلى تلفون في العالم

ويمكن الحصول على اغلى تلفون في العالم من خلال طلب مواصفات وشكل بعينهه، حيث يتم وضع كافة الاحتياجات وتحديدها للشركة المصنعة التي بدورها تقوم بتلبية وتوفير متطلبة الراغب في الاقتناء.

ما هو اغلى تلفون في العالم؟

ويعتبرFalcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond هو اغلى تلفون في العالم إذ كان سعره في عام 2018 حين صناعته 48.5 مليون دولار وارتفع في عام 2020 إلى 95 مليون مليون دولار أمريكي أي ما يُعادل مليارا و483 مليونا و900 ألف جنيه مصري.

اغلى تلفون في العالم وأيفون 6

ويعتبر اغلى تلفون في العالمFalcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond شبيها تقريبيا بموبايل أيفون 6 العادي، من حيث المواصفات إلا أن ارتفاع السعر يعود إلى التصميم الفريد للهاتف حيث تم صناعة الهاتف من البلاتين والذهب عيار 24 قيراطًا ومرصع بالماس الوردي.

أوجه الشبه بين اغلى تلفون في العالم وأيفون 6

وسلم أغلى تلفون في العالم لأشخاص بعينهم بتصميم فريد ونادر حيث يأتي آيفون 6 فالكون سوبرنوفا الماسة الوردية بماسة عملاقة على شكل وردة في الخلف، وهو يشبه التصميم الجذاب الذي تتميز به هواتف أبل.