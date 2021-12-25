سعر ومواصفات احدث اصدارات سامسونج بعد طرحه

احدث اصدارات سامسونج، حققت شركة سامسونج العديد من النجاحات خلال الأعوام الأخيرة، إذ أصبحت هواتفها من أكثر الهواتف التي تلقى اهتمام الملايين حول العالم لما تمتع به منم مواصفات ومزايا مقارنة بالسعر.

احدث اصدارات سامسونج

ويبحث المهتمون بالهواتف المحمولة، عن احدث اصدارات سامسونج قبل أيام من دخولنا عامم 2022، نتيجة إلى الثقة والموثوقية الكبيرة التي تتمتمع بها شركة سامسونج عملاقة تصنيع الهواتف.

الكشف احدث اصدارات سامسونج

وكُشف عن احدث اصدارات سامسونج هاتف Galaxy A22 5G، بعد 3 أسابيع من طرح إصدار 4G، الذي قدمته عملاقة التقنية الكورية الجنوبية للأسواق الهندية، ووعدت الشركة بتوفير عامين من تحديثات نظام التشغيل لإصدارها الجديد بتقنية الجيل الخامس 5G.

مواصفات احدث اصدارات سامسونج

ويتميز احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

مواصفات احدث اصدارات سامسونج

ويعتبر احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5Gمن أكثر الهواتف التي بها مواصفات حيث يقدم بـ4 كاميرات، وتبلغ دقة العدسة الأمامية 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل متصلة بمستشعر فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

احدث اصدارات سامسونج 2022

ويشغل احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5G، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من وع Dimensity 700، بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجيةmicroSD، وبواجهة المستخدم One UI 3.1 Core، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

احدث اصدارات سامسونج وحجم البطارية

ويتتضمن احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5Gعلى بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز.

سعر احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5G

ويتوفر احدث اصدارات سامسونج Galaxy A22 5G، في أربع ألوان هما الرمادي والأبيض والأخضر والبنفسجي، بالأسواق الهندية مقابل سعر حوالى من 268 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يأتي الإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل سعر 295 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و600 جنيه مصري).