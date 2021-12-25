الصقيع بمناطق والحرارة 9 درجات في أخرى.. حالة الطقس من اليوم حتى الخميس

أخبار مصر
حالة الطقس
حالة الطقس
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تشهد البلاد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل حالة الطقس خلال تلك الفترة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

فحسب بيان الأرصاد، اليوم، فإنه يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26  ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 27  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30  ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة  

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة

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